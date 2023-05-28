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إعلام الأسرى: وحدات القمع تستفزُّ أسرى (نفحة) وتنقل قسم (12)

28 مايو 2023 . الساعة 11:16 بتوقيت القدس
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سجن نفحة - أرشيف

أفاد مكتب إعلام الأسرى، اليوم الأحد، بأن "وحدة المتسادا واليماز التابعة لإدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي تزيد من حدّة التفتيشات الاستفزازية في قسم 12 بـ(سجن نفحة)"، مُشيراً إلى أنّ حالة من التوتر الشديد تسود السجن.

وقال في بيان صحفي: إنّ "الأسرى في سجن نفحة يغلقون جميع الأقسام احتجاجًا على التفتيشات الاستفزازية التي تجريها وحدات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال".

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وأضاف: إنّ "إدارة سجون الاحتلال تنقل أسرى قسم 12 في سجن نفحة إلى قسم 10 دون توفير أدنى مقوّمات الحياة لهم".

ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو أربعة آلاف و600 أسير، من بينهم 31 امرأة، و172 طفلاً، و682 معتقلاً إداريًا، و500 أسير مريض، و551 أسيرًا يقضون أحكامًا بالسجن المؤبَّد، إضافة، إلى 214 أسيراً مضى على اعتقالهم 20 سنة أو أكثر، وفقًا لهيئة شؤون الأسرى.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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