تفاصيل مشروع المساعدات النقدية لمزارعي جنوبي القطاع

أعلنت جمعية الفخاري للتنمية الريفية عن بدء تسجيل طلبات الاستفادة من مشروع تعزيز قدرة المزارعين في غزة على استعادة سبل العيش من خلال المساعدة النقدية وذلك بالشراكة مع مؤسسة ميرسي كور الدولية وبتمويل من الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلة.

وقالت الجمعية في بيان لها، اليوم الأحد، إن المشروع يستهدف صغار المزارعين ومربي الدواجن المتضررين من الأزمات والمنخفضات الجوية في قطاع غزة للحفاظ على أصولهم المعيشية، واستعادة طاقتهم الإنتاجية وتعزيز الصمود اتجاه الصدمات والأزمات.

وذكرت أنه سيتم اختيار عدد من مزارعي الأراضي المفتوحة والبيوت البلاستيكية ومربي الدواجن في محافظتي خان يونس ورفح للحصول على مساعدة نقدية تقدر حسب أولويات واحتياجات المزارع وبالتوافق معه المساعدة النقدية ستكون مفيدة لترميم وإعادة تأهيل سبل العيش من أجل استعادة القدرة الإنتاجية في مجال الزراعة واستعادة الأمن الغذائي.

شروط الاستفادة:

1) أن يكون مقدم /ة الطلب مزارع أو مربي دواجن وتكون زراعة الأرض أو المزرعة هي مصدر الدخل الوحيد للأسرة.

2) أن تكون الأرض الزراعية او المزرعة واقعة في منطقة آمنة في خان يونس أو رفح.

3) أن تكون الأرض أو المزرعة تستخدم حاليا لأغراض الزراعة أو تربية الدواجن.

4) أن يقدم المزارع جميع الأوراق الثبوتية التي تثبت ملكيته أو انتفاعه من الأرض أو المزرعة خلال سنة سابقة على الأقل.

5) أن يكون المزارع يمتلك أو يستأجر أراضي مفتوحة مساحتها 5 دونم على الأكثر أو دفيئة زراعية مساحتها ۲ دونم على الأكثر أو أن يكون من صغار مربي الدواجن (مزرعة دواجن مساحتها تتراوح بين 100 إلى 300 متر).

6) أن يكون المزارع قد تكبد خسائر في الأصول الزراعية بسبب التدهور الاقتصادي أو جائحة كورونا أو التصعيدات المتكرر.

7) أن يكون المزارع متضرر حاليا من أزمة مياه الري وأزمات الطاقة، وفقدان القوة الشرائية.

8) أن يكون المزارع قد فقد دورة الانتاج الزراعي أو الحيواني أو على وشك فقدان إنتاجه بسبب الزيادة في تكاليف التشغيل الاستفادة للمزارع / مربى الدواجن الذي لم يتلقى مساعدة نقدية أو منحة من أي جهة أو مؤسسة رسمية خلال الثلاثة شهور السابقة من وقت التسجيل.

آلية التسجيل:

1) سيتم فتح باب التسجيل ابتداء من الساعة التاسعة صباحا وذلك من يوم الأحد الموافق (2023/5/28) ولغاية الساعة الثالثة مساءا من يوم الثلاثاء الموافق (2023/5/30) .

ودعت الجمعية على من تنطبق عليهم شروط الاستفادة التوجه إلى أحد الأماكن التالية:

جمعية الفخاري للتنمية الريفية خانيونس - الفخاري - شارع صلاح الدين.

مفترق الأوروبي - مقابل بلدية الفخاري جمعية تنمية الشباب خانيونس.

عبسان الشارع العام - مقابل مدرسة الخنساء، فوق شركة الكهرباء سابقا.

جمعية تنمية المرأة، رفح، خربة العدس، آخر شارع صدام حسين، مقابل مجدي يونس.

جمعية القدس لتنمية المواصي: خانيونس شارع النص.

جمعية المواصي التعاونية الزراعية: رفح المواصي عزبة الندا مقابل محطة بيترو رفح.

الأوراق المطلوبة:

نسخة واضحة من بطاقة الهوية الشخصية لمقدم الطلب. نسخة واضحة من بطاقة الهوية الشخصية للزوج أو الزوجة صورة عن اثبات ملكية الأرض الزراعية أو المزرعة الدواجن أو عقد مصدق لإيجار الأرض الزراعية أو سند انتفاع مصدق حسب الأصول.

المصدر / فلسطين أون لاين