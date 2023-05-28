"أبو كويك" يطالب بوقف انتهاكات السلطة بالضفة ومحاسبة مرتكبيها

استنكر القيادي في حركة "حماس"، حسين أبو كويك، بشدَّة الاعتداء من قِبل أجهزة السلطة على عائلة المطارد والمعتقل السياسي في سجونها مصعب اشتية.

وقال أبو كويك في بيان صحفي: إن "أجهزة السلطة قامت في ساعات الفجر الأولى بالاعتداء على أفراد عائلة المعتقل السياسي مصعب اشتية، بالضرب والتكسير، وسبَّبت هذ الاعتداءات إصابات حرجة في صفوف أبناء العائلة"، مشيراً إلى اقتحام أجهزة السلطة لأحد مساجد دورا في الخليل أثناء خطبة الجمعة الماضية، واعتدت على الدكتور علاء عمرو، واعتقلته بعد أن اقتحمت بيته واعتدت على عائلته وضربتهم.

وأضاف: إن "هذه الاعتداءات تشكل مخالفة صريحة لأخلاقيات وقيم شعبنا ومخالفة لمواد القانون الأساسي الفلسطيني، وتأتي في وقت نحن أحوج فيه إلى ترتيب بيتنا الداخلي وتقوية وتصليب جبهتنا الداخلية وترسيخ وحدتنا الوطنية لمواجهة ما يحيق بنا من أخطار وتحديات على الأصعدة كافَّة، وفي ظل هجمة غير مسبوقة لجيش الاحتلال وقطعان المستوطنين".

وحمَّل رئيس الحكومة محمد اشتية المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات، وطالبه بوقفها فورًا ومحاسبة من ينتهك حقوق المواطن الفلسطيني الأساسية وتقديمه للمساءلة والمحاكم العادلة، مطالباً المؤسسات القانونية والحقوقية الفلسطينية بالقيام بواجبها القانوني والوطني بالتصدّي لهذه الانتهاكات التي باتت متكرّرة ومتصاعدة.

ورأن أن الفصائل الوطنية والإسلامية والمنظَّمات والهيئات الشعبية عليها مسؤولية وطنية وإنسانية للتصدّي لهذه الاعتداءات وكشفها وإدانة مرتكبيها.

يُذكر أن أجهزة أمن السلطة، اقتحمت فجر اليوم الأحد، منزل المطارد والمعتقل في سجونها مصعب اشتية، واعتدت على عائلته خلال التحضير لاستقبال نجلها الأسير "صهيب" من سجون الاحتلال.

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واعتدت أجهزة السلطة بشكل همجي على عائلة "اشتية" خلال اقتحامها، وأطلقت الغاز السام، واعتدت على أفراد العائلة وأصابت عددًا منهم بجراح متفاوتة.

وكانت أجهزة السلطة اعتقلت المطارد مصعب اشتية في 19 أيلول/سبتمبر 2022، بعد الاعتداء عليه ومحاصرة مركبته في مدينة نابلس، الأمر الذي أشعل حالة غضب في أرجاء الضفة عامَّة ومدينة نابلس خاصَّة.

وتواصل أجهزة السلطة اعتقال "اشتية"، رغم 3 قرارات سابقة تقضي بالإفراج عنه آخرها بتاريخ 13 شباط/فبراير 2023، وبعدم قانونية توقيفه على ذمَّة المحافظ أو أي جهة.

المصدر / فلسطين أون لاين