وظيفة شاغرة في شركة توزيع كهرباء محافظات غزة

تعلن شركة توزيع كهرباء محافظات غزة عن حاجتها لشغل وظيفة (مختص نظم معلومات جغرافية) للعمل ضمن منظومة الشبكة الذكية، على أن تتوفر في المتقدمين الشروط التالية:

• المؤهلات المطلوبة:

• أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص

(نظم المعلومات الجغرافية) من جامعة معترف بها.

• ألا يزيد عمر المتقدم عن 35 عام.

• لديه خبرة عملية لا تقل عن 5 سنوات في مجال عمل نظم المعلومات الجغرافية.

• دورات تدريبية في البرامج التخصصية في مجال نظم المعلومات الجغرافية .

• المهارات والخبرات المطلوبة:

• إجادة البرامج المتعلقة بنظم المعلومات الجغرافية أهمها: ArcGIS وبرامج الرسم الهندسي مثل AutoCAD، واستخدام برامج Office وقواعد البيانات باستخدام Oracle

• القدرة على إعداد الدراسات التحليلية والاحصائية وإعداد التقارير الإدارية.

• معرفة بالأعمال المساحية اللازمة لمشاريع الكهرباء وإعداد المخططات الخاصة بها.

• القدرة على الاتصال والتواصل الداخلي والخارجي والإشراف الفعال والعمل بروح الفريق وتحمل المسؤولية والتعامل وع ضغط العمل.

• معرفة بإجراءات السلامة المهنية واللوائح والإرشادات الخاصة بالمجال.

• لديه مهارات التفكير المنطقي والإبداعي بحل المشكلات.

• إجادة اللغة الإنجليزية.

• طبيعة العمل:

(متبي وميداني وذلك للعمل على جلب البيانات الجغرافية من الميدان ومعالجتها وادخالها على قواعد البيانات بشكل يضمن توفير قاعدة بيانات متكاملة وموثوقة يتم تحديثها بشكل دوري مع المقرات)

• المهام والمسئوليات الوظيفية المطلوبة (وصف الوظيفة):

• العمل على جمع وتحديث بيانات جميع مكونات شبكة الضغط المنخفض والمشتركين في المقرات على أجهزة التابلت.

• متابعة آلية عمل الفرق الميدانية وتزويدهم بتغذية راجعة عن البيانات التي تم جمعها بحيث تكون هذه البيانات دقيقة ومطابقة لما هو على أرض الواقع.

• ادخال البيانات التي يتم جمعها في الميدان او تحديثها من قبل المقرات بشكل يومي بواسطة التابلت أو من خلال موقع الويب والتأكد من كماليتها.

• استخراج الخرائط والمخططات المطلوبة لكافة المقرات والدوائر في الشركة حسب الحاجة.

• اعداد دليل إجراءات لضبط آلية استقبال ومشاركة البيانات حسب الجهات المراد العمل معها داخل أو خارج الشركة.

• الإشراف على صحة ادخال توثيق المشاريع المنفذة As – Built ) ) على برمجيات GIS للمشاريع التي تنفذها الشركة مع المكاتب الهندسية والمقاولين، ومتابعة استلامها حسب الأصول .

• متابعة صحة وانتظام ادخال تصاميم المشاريع الفنية على برمجيات GIS لعرضها على الجهات المعنية في المقرات واستخراج جداول الكميات وتقدير التكلفة المالية.

• العمل على ترقيم جميع عناصر الشبكة حسب الآلية المعتمدة في الشركة .

• العدد المطلوب للوظيفة حالياً : (2 مختص نظم معلومات جغرافية) حيث يبقى باقي الفائزين ضمن قائمة انتظار والتي ستستمر مدة صالحيتها وفعاليتها لمدة (180 يوم) من تاريخ اعتماد النتائج.

• المزايا الوظيفية:

• سوف يخضع المتعاقد لفترة تجريبية لمدة ستة شهور براتب شهري بقيمة (2000) شيقل بالإضافة لأي بدلات أخري حسب النظام.

• الأوراق المطلوبة:

• السيرة ذاتية (v).

• صورة مصدقة عن المؤهل العلمي في التخصص المطلوب.

• صورة عن شهادة الثانوية العامة.

• صور عن شهادات الخبرة العملية المطلوبة.

• صور عن شهادات الدورات والمهارات التدريبية.

تقديم الطلبات:

تقدم الطلبات وترسل عبر الموقع الالكتروني للشركة (www.gedco.ps) (الخدمات الإلكترونية) (خدمات المشتركين) وذلك خلال مدة أسبوعان من تاريخ نشر الإعلان.