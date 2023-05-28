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وظيفة شاغرة في شركة توزيع كهرباء محافظات غزة

وظيفة شاغرة في شركة توزيع كهرباء محافظات غزة

28 مايو 2023 . الساعة 11:30 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

تعلن شركة توزيع كهرباء محافظات غزة عن حاجتها لشغل وظيفة (مختص نظم معلومات جغرافية) للعمل ضمن منظومة الشبكة الذكية، على أن تتوفر في المتقدمين الشروط التالية:

• المؤهلات المطلوبة:

• أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص

(نظم المعلومات الجغرافية) من جامعة معترف بها.

• ألا يزيد عمر المتقدم عن 35 عام.

• لديه خبرة عملية لا تقل عن 5 سنوات في مجال عمل نظم المعلومات الجغرافية.

• دورات تدريبية في البرامج التخصصية في مجال نظم المعلومات الجغرافية .

• المهارات والخبرات المطلوبة:

• إجادة البرامج المتعلقة بنظم المعلومات الجغرافية أهمها: ArcGIS وبرامج الرسم الهندسي مثل AutoCAD، واستخدام برامج Office وقواعد البيانات باستخدام  Oracle

• القدرة على إعداد الدراسات التحليلية والاحصائية وإعداد التقارير الإدارية.

• معرفة بالأعمال المساحية اللازمة لمشاريع الكهرباء وإعداد المخططات الخاصة بها.

• القدرة على الاتصال والتواصل الداخلي والخارجي والإشراف الفعال والعمل بروح الفريق وتحمل المسؤولية والتعامل وع ضغط العمل.

• معرفة بإجراءات السلامة المهنية واللوائح والإرشادات الخاصة بالمجال.

• لديه مهارات التفكير المنطقي والإبداعي بحل المشكلات.

• إجادة اللغة الإنجليزية.

• طبيعة العمل:

(متبي وميداني وذلك للعمل على جلب البيانات الجغرافية من الميدان ومعالجتها وادخالها على قواعد البيانات بشكل يضمن توفير قاعدة بيانات متكاملة وموثوقة يتم تحديثها بشكل دوري مع المقرات)

• المهام والمسئوليات الوظيفية المطلوبة (وصف الوظيفة):

• العمل على جمع وتحديث بيانات جميع مكونات شبكة الضغط المنخفض والمشتركين في المقرات على أجهزة التابلت.

• متابعة آلية عمل الفرق الميدانية وتزويدهم بتغذية راجعة عن البيانات التي تم جمعها بحيث تكون هذه البيانات دقيقة ومطابقة لما هو على أرض الواقع.

• ادخال البيانات التي يتم جمعها في الميدان او تحديثها من قبل المقرات بشكل يومي بواسطة التابلت أو من خلال موقع الويب والتأكد من كماليتها.

 

• استخراج الخرائط والمخططات المطلوبة لكافة المقرات والدوائر في الشركة حسب الحاجة.

• اعداد دليل إجراءات لضبط آلية استقبال ومشاركة البيانات حسب الجهات المراد العمل معها داخل أو خارج الشركة.

• الإشراف على صحة ادخال توثيق المشاريع المنفذة As – Built ) ) على برمجيات GIS للمشاريع التي تنفذها الشركة مع المكاتب الهندسية والمقاولين، ومتابعة استلامها حسب الأصول .

• متابعة صحة وانتظام ادخال تصاميم المشاريع الفنية على برمجيات GIS لعرضها على الجهات المعنية في المقرات واستخراج جداول الكميات وتقدير التكلفة المالية.

• العمل على ترقيم جميع عناصر الشبكة حسب الآلية المعتمدة في الشركة .

• العدد المطلوب للوظيفة حالياً : (2 مختص نظم معلومات جغرافية) حيث يبقى باقي الفائزين ضمن قائمة انتظار والتي ستستمر مدة صالحيتها وفعاليتها لمدة (180 يوم) من تاريخ اعتماد النتائج.

• المزايا الوظيفية:

• سوف يخضع المتعاقد لفترة تجريبية لمدة ستة شهور براتب شهري بقيمة (2000) شيقل بالإضافة لأي بدلات أخري حسب النظام.

• الأوراق المطلوبة:

• السيرة ذاتية (v).

• صورة مصدقة عن المؤهل العلمي في التخصص المطلوب.

• صورة عن شهادة الثانوية العامة.

• صور عن شهادات الخبرة العملية المطلوبة.

• صور عن شهادات الدورات والمهارات التدريبية.

تقديم الطلبات:

تقدم الطلبات وترسل عبر الموقع الالكتروني للشركة (www.gedco.ps) (الخدمات الإلكترونية) (خدمات المشتركين) وذلك خلال مدة أسبوعان من تاريخ نشر الإعلان.

 

 

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