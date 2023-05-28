المرور: وفاة و6 إصـابات في 11 حـادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت إدارة المرور والنجدة في الشرطة، الأحد، وفاة مواطن وإصابة 6 مواطنين من جرَّاء حوادث السير خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت شرطة المرور والنجدة: "إن المسنَّ (أحمد محمد أبو شعبان-70 عاماً) تُوفي متأثّراً بجراحه التي أصيب بها، أول من أمس الجمعة، من جرَّاء دهسه من قِبل مركبة من "نوع كيا" في شارع عمر المختار، قرب متنزه الجندي المجهول بمدينة غزة.

وأشارت الشرطة إلى أنه تم توقيف السائق "أ. ش" (29 عاماً) وحجز المركبة، ويجري استكمال الإجراءات القانونية في القضية.

وأوضحت أن 11 حادث سير وقعت خلال 24 ساعة الماضية نتجت عنها حالة وفاة و6 إصابات، إصابتان منها بجروح متوسطة، و4 إصابات بجروح طفيفة.

وأشارت إلى أنَّ أضرارًا ماديةً وتلفيات لحقت بـ7 مركبات ومكونات الطريق، من جرَّاء تلك الحوادث.

المصدر / فلسطين أون لاين