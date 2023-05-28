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مطلوب محاسبين للعمل في شركة للمواد الغذائية بغزة

28 مايو 2023 . الساعة 09:13 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

إعلان توظيف صادر عن شركة السودة للمواد الغذائية تعلن فيه عن حاجتها لموظف " محاسب رئيسي" عدد 2 في مقرها الكائن في مدينة غزة حسب المتطلبات الواردة ادناه:

-  المسمى الوظيفي: محاسب رئيسي

مؤهلات الوظيفة

-  بحد ادنى يحمل درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة معترف بها.

-  خبرة في مجال المحاسبة لشركات القطاع الخاص لمدة لا تقل عن سبع سنوات.

-  اجادة العمل على برنامج الاصيل للمحاسبة بدرجة محترف.

-  خبرة في اصدار التقارير المالية والميزانيات.

طريقة التسجيل

- للمهتمين بالوظيفة الرجاء التسجيل من خلال تعبئة طلب وذلك من خلال الضغط ( هنا )

- ينتهى التسجيل الساعة الثالثة مساءً من يوم الخميس الموافق 8/6/2023

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