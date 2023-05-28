مطلوب محاسبين للعمل في شركة للمواد الغذائية بغزة

إعلان توظيف صادر عن شركة السودة للمواد الغذائية تعلن فيه عن حاجتها لموظف " محاسب رئيسي" عدد 2 في مقرها الكائن في مدينة غزة حسب المتطلبات الواردة ادناه:
- المسمى الوظيفي: محاسب رئيسي
مؤهلات الوظيفة
- بحد ادنى يحمل درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة معترف بها.
- خبرة في مجال المحاسبة لشركات القطاع الخاص لمدة لا تقل عن سبع سنوات.
- اجادة العمل على برنامج الاصيل للمحاسبة بدرجة محترف.
- خبرة في اصدار التقارير المالية والميزانيات.
طريقة التسجيل
- للمهتمين بالوظيفة الرجاء التسجيل من خلال تعبئة طلب وذلك من خلال الضغط ( هنا )
- ينتهى التسجيل الساعة الثالثة مساءً من يوم الخميس الموافق 8/6/2023