مستوطنون يقتحمون "الأقصى" بحراسة مشدَّدة

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسة مشدَّدة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

بدورها، أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونظَّموا جولات استفزازية في باحاته، وأدّوا طقوسًا تلمودية في منطقة باب الرحمة شرقي المسجد.

وكانت قوات الاحتلال كثَّفت من تواجدها منذ ساعات الصباح، في باحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المستوطنين، بينما تواصل فرض قيودها على دخول المصلّين للأقصى، وتُدقق في هوياتهم وتحتجز بعضها عند بواباته الخارجية.

ومن جانبهم، كثَّف المقدسيّون دعواتهم للرباط وشدِّ الرحال للمسجد الأقصى، في ظل المخاطر التي يتعرَّض لها، بفعل ممارسات الاحتلال ومستوطنيه ومخطَّطاتهم التهويدية.

يُشار إلى أن الاقتحامات للمسجد الأقصى تتم بشكل يومي؛ ما عدا الجمعة والسبت، وخلال فترتين صباحية ومسائية (بعد صلاة الظهر) ولمدة أربع ساعات ونصف الساعة (إجمالية).

وتقوم قوات الاحتلال بين الفينة والأخرى بإبعاد مرابطين ومرابطات عن المسجد الأقصى لحجج واهية، بهدف تفريغه من أهله ومرابطيه وإفساح المجال للمستوطنين كي يعيثوا فيه فساداً.

يتبع..

المصدر / فلسطين أون لاين