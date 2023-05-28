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بدء التصويت في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية بتركيا

28 مايو 2023 . الساعة 08:54 بتوقيت القدس
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بدء التصويت في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية بتركيا

بدأ الأتراك التصويت اليوم الأحد في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية التي قد تشهد فوز الرئيس رجب طيب أردوغان.

وخالف أردوغان (69 عاما) استطلاعات الرأي وتقدم بشكل مريح بفارق خمس نقاط مئوية تقريبا عن منافسه كمال كليتشدار أوغلو في الجولة الأولى في 14 مايو.

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وبدأ التصويت في الساعة الثامنة صباحا (05.00 بتوقيت جرينتش) وينتهي في الخامسة مساء (14.00 بتوقيت جرينتش).

ومن المتوقع أن تبدأ النتائج في الظهور بحلول مساء اليوم.

وسيفوز بمنصب رئيس الجمهورية المرشح الذي يحصل على أكثرية الأصوات، علما بأن تركيا تشهد تنظيم الجولة الثانية للمرة الأولى في تاريخها عقب فشل أي من المرشحين بالحصول على نسبة 50%+1 في الجولة الأولى.

المصدر / وكالات
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