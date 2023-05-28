هولندا: اعتقال 1500 متظاهر خرجوا احتجاجا على دعم الوقود الأحفوري

اعتقلت الشرطة الهولندية أكثر من 1500 شخص خلال تظاهرة نظمت احتجاجا على دعم الوقود الاحفوري، بعدما أغلق المحتجون جزءا من طريق سريع في وسط مدينة لاهاي، وفق ما أفاد بيان للشرطة.

وقالت الشرطة في بيان إنها اعتقلت كل من خالف التعليمات بشأن الطلب المتكرر من الناشطين بإنهاء تحركهم والمغادرة.

وأضافت أنها استخدمت خراطيم المياه لتفريق الناشطين الذين أغلقوا طريقا رئيسيا في المدينة، وأوقفت ما مجموعه 1579 شخصا، مشيرة إلى أن 40 شخصا من الموقوفين سيحاكمون بتهم من بينها التخريب.

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وذكرت وسائل إعلام هولندية أن من بين المتظاهرين العديد من المشاهير الهولنديين.

بدورها قالت آن كيريفيرز (31 عاما) إحدى المشاركات في التظاهرات، إن "تغيّر المناخ أزمة مستمرة ونعرف سببها ولا تزال مدعومة من حكومتنا ويجب أن يتوقف ذلك".

وذكر مشاركون أن هناك دعم شعبي واسع لتحرك مناخي حقيقي، ويدرك الناس أن الحكومة تعارضه بنشاط من خلال دعم صناعة الوقود الأحفوري.

المصدر / وكالات