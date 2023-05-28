فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في أسواق غزة

28 مايو في ذاكرة أحداث فلسطين

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الأحد 28 مايو

الطقس: أجواء ماطرة وحالة من عدم الاستقرار الجوي

مكة المكرمة على موعد مع ظاهرة فلكية اليوم!

أجهزة السلطة تقتحم منزل مصعب اشتية وتعتدي بالضرب على أفراد عائلته

قوة إسرائيلية خاصة تقتحم مخيم نور شمس بطولكرم

"المجاهدين" تنظم حفل تكريم للأسير المحرر حاتم أبو شريعة

بالأسماء.. كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح الاثنين 29 مايو

دب يقتحم مخبزًا بالولايات المتحدة.. ماذا حدث؟

هولندا: اعتقال 1500 متظاهر خرجوا احتجاجا على دعم الوقود الأحفوري

28 مايو 2023 . الساعة 08:41 بتوقيت القدس
...
جانب من مظاهرة هولندا التي اعتقلت السلطات خلالها 1500 متظاهر

اعتقلت الشرطة الهولندية أكثر من 1500 شخص خلال تظاهرة نظمت احتجاجا على دعم الوقود الاحفوري، بعدما أغلق المحتجون جزءا من طريق سريع في وسط مدينة لاهاي، وفق ما أفاد بيان للشرطة.

وقالت الشرطة في بيان إنها اعتقلت كل من خالف التعليمات بشأن الطلب المتكرر من الناشطين بإنهاء تحركهم والمغادرة.

وأضافت أنها استخدمت خراطيم المياه لتفريق الناشطين الذين أغلقوا طريقا رئيسيا في المدينة، وأوقفت ما مجموعه 1579 شخصا، مشيرة إلى أن 40 شخصا من الموقوفين سيحاكمون بتهم من بينها التخريب.

اقرأ أيضا: غوتيريش: العالم يحفر قبره بحرق الوقود الأحفوري

وذكرت وسائل إعلام هولندية أن من بين المتظاهرين العديد من المشاهير الهولنديين.

بدورها قالت آن كيريفيرز (31 عاما) إحدى المشاركات في التظاهرات، إن "تغيّر المناخ أزمة مستمرة ونعرف سببها ولا تزال مدعومة من حكومتنا ويجب أن يتوقف ذلك".

وذكر مشاركون أن هناك دعم شعبي واسع لتحرك مناخي حقيقي، ويدرك الناس أن الحكومة تعارضه بنشاط من خلال دعم صناعة الوقود الأحفوري.

المصدر / وكالات
إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية
#هولندا #مظاهرات #الوقود الأحفوري

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة