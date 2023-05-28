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الطقس: أجواء ماطرة وحالة من عدم الاستقرار الجوي

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الطقس: أجواء ماطرة وحالة من عدم الاستقرار الجوي

28 مايو 2023 . الساعة 08:19 بتوقيت القدس
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الطقس: أجواء ماطرة وحالة من عدم الاستقرار الجوي

يكون الجو اليوم الأحد، حارا نسبياً إلى حار، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية، واعتبار من ساعات الظهيرة تتأثر البالد بحالة من عدم الاستقرار الجوي وتسقط بإذن الله زخات من الأمطار على مختلف المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانًا، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا وتكون مثيرة للغبار والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وهذه الليلة، تتعمق تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي لذا تسقط بإذن الله زخات من الأمطار على مختلف المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانًا، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، وتكون مثيرة للغبار، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

طقس يوم الإثنين

وغدا الإثنين يكون الجو غائماً جزئيًّا، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة حيث تبقى البلاد تحت تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي، لذا يستمر تساقط الأمطار ما بين الحين والآخر على مختلف المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، في ساعات المساء تميل الأجواء إلى الاستقرار والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

طقس يوم الثلاثاء

وبعد غد الثلاثاء يكون الجو غائما جزئيا، وتبقى الحرارة أعلى من معدلها العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

طقس يوم الأربعاء

يوم الأربعاء المقبل يكون الجو غائما جزئيًا إلى صاف ومعتدل في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى أعلى من معدلها العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين
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