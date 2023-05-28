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قوة إسرائيلية خاصة تقتحم مخيم نور شمس بطولكرم

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بالفيديو قوة إسرائيلية خاصة تقتحم مخيم نور شمس بطولكرم

28 مايو 2023 . الساعة 01:53 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

اقتحمت قوة إسرائيلية خاصة، فجر اليوم الأحد، مخيم نور شمس بمدينة طولكرم في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، أن قناصة الاحتلال اعتلت أسطح المنازل في المخيم، بالتزامن مع تفعيل صافرات الإنذار.

وبينت المصادر، أن قوات الاحتلال حاصرت منزلًا في المدينة.

فيما دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية تجاه مدينة طولكرم، عقب اكتشاف المقاومين أمر القوة الخاصة والاشتباك معها.

https://twitter.com/F24online/status/1662591004514426883

وأوضح شهود عيان، أن أصوات إطلاق النار ناتج عن اشتباكات عنيفة بين المقاومين وقوات الاحتلال في المخيم.

المصدر / فلسطين أون لاين
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