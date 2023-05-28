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بالصور "المجاهدين" تنظم حفل تكريم للأسير المحرر حاتم أبو شريعة

28 مايو 2023 . الساعة 01:31 بتوقيت القدس
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تكريم الأسير حاتم أبو شريعة

نظمت حركة المجاهدين الفلسطينية، مساء السبت، حفل تكريم للأسير المحرر حاتم أبو شريعة.

وشارك المئات من المواطنين في حفل التكريم، بحضور قيادات فصائل العمل الوطني والإسلامي وعدد من الشخصيات وأهالي الأسرى والشهداء.296A2396.jpg


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من جهته أكد الأمين العام لحركة المجاهدين أسعد أبو شريعة، أن راية المقاومة ستظل خفاقة دومًا مهما عظمت التضحيات، وأن تحرير الأسرى هو على رأس أولويات قيادة المقاومة.

وأشار أبو شريعة، إلى معاناة الأسرى المرضى في سجون الاحتلال، داعيًا المؤسسات الحقوقية والدولية الوقوف عند مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية ومحاسبة الاحتلال.

والمحرر أبو شريعة أفرج عنه من سجون الاحتلال قبل أيام بعد قضائه خمسة سنوات.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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