دب يقتحم مخبزًا بالولايات المتحدة.. ماذا حدث؟

اقتحم دب أسود جائع مخبزًا في ولاية كونيتيكت شمال شرق الولايات المتحدة، حيث أثار ذعر العاملين، لكنه اكتفى بالتهام 60 كعكة صغيرة، دون أن يتسبب في أضرار.

وتشير وكالة البيئة بالولاية، إلى وجود ما بين 1000 و1200 دب أسود في كونيتيكت، شوهدت العام الماضي في 158 من 169 بلدة ومدينة.

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وكتبت صاحبة المخبز على إنستغرام: "سمعت إحدى العاملات تصرخ بأن هناك دبًا في المرآب".

ويظهر تسجيل مصور من كاميرا مراقبة عمال المخبز وهم يحاولون إبعاد الدب، وعندما فشلوا في ذلك، ركضوا هربًا منه.

كما يظهر التسجيل الدب وهو يحمل كعكات من الشاحنة إلى ساحة انتظار السيارات، ويلتهم 60 قطعة منها.

وحين وصلت الشرطة كان الدب قد رحل، دون أن يصيب أحدًا.





المصدر / وكالات