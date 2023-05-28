إصابات بمواجهات مع قوات الاحتلال في نابلس والخليل

أُصيب عشرات الفلسطينيين، مساء السبت، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة برقة بمحافظة نابلس، وبلدة بيت أمر بالخليل جنوب الضفة الغربية.

واندلعت المواجهات في بلدة برقة شمال غرب نابلس، عقب مسيرة شعبية منددة بقرار عودة المستوطنين لمستوطنة "حومش" المخلاة.

وقالت جميعة الهلال الأحمر الطبية، إن 15 مواطنًا أصيبوا بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام التي أطلقته قوات الاحتلال تجاه المتظاهرين في بلدة برقة.

وذكرت مصادر فلسطينية أن عشرات المتظاهرين المشاركين في مسيرة بلدة برقة، نددوا بقرار حكومة الاحتلال القاضي بعودة المستوطنين لمستوطنة "حومش" المخلاة، منذ العام 2005.

وفي محافظة الخليل، أصيب شاب بالرصاص وعشرات المواطنين بالاختناق، مساء السبت، عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وقالت مصادر فلسطينية، إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط بشكل متعمد ومن مسافة قريبة، صوب شاب (19 عامًا) كان يعمل أمام بقالة والده، ما أدى إلى إصابته برصاصة في قدمه اليسرى، ونقل إلى العيادة الطبية في البلدة.

وأوضحت المصادر أن المواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال منطقة “عصيدة” في البلدة، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم والمحال التجارية.

المصدر / فلسطين أون لاين