حملة شعبية أردنية تدعو لمقاطعة متاجر "كارفور" الفرنسية

سلمّت حركة "الأردن تقاطع" رسالة احتجاج لإدارة أسواق "كارفور" الفرنسية في الأردن، باسمها وباسم العشرات من الأحزاب والمؤسسات والنقابات، تتضمن إشعارًا بالمباشرة بحملة شعبية لمقاطعتها في الأردن، وذلك على إثر توقيع "كارفور" اتفاقية امتياز مع شركة إسرائيلية.

وجاءت الرسالة تحت عنوان "نقاطع كارفور" بعد أن أعلنت "عن افتتاح 50 فرعًا لها لدى الاحتلال الإسرائيلي، متضمنة إشعارًا بحملة المقاطعة العالمية ضد مجموعة "كارفور"، وجميع المتاجر التي تحمل علامتها التجارية أو اسمها عالمياً".

وقال حمزة خضر، العضو في حركة "الأردن تقاطع" إنّ أحد أهم أهداف الحملة "هو أنّ تقوم مجموعة (الفطيم) الوكيل الأردني لشركة كارفور الفرنسية، بفض شراكتها معها، لتورطها المباشر في دعم الكيان الصهيوني، بما يشمل وقف بيع جميع منتجاتها".

وحذر خضر من أن "المقاطعة ستطال متاجر كارفور الأردن، إن قررت مجموعة الفطيم الاحتفاظ بعلامة كارفور التجارية، أو اسمها، وبيع منتجاتها".

وتزامنت حملة "الأردن تقاطع"، مع دعوات حركات المقاطعة في الوطن العربي ومناصري القضية الفلسطينية، إلى مقاطعة كافة متاجر "كارفور" حتى "تحقيق مطالبها؛ بإنهاء المجموعة الفرنسية لاتفاقية الامتياز مع الشركتين الصهيونيتين، ووقف بيع جميع منتجات المستعمرات الإسرائيلية غير الشرعية في آلاف المتاجر، التي تديرها مجموعة "كارفور" حول العالم" حسب القائمين على الحملة.

يذكر أن مجموعة "كارفور" الفرنسية قد افتتحت مطلع أيار/مايو الجاري 50 فرعًا لدى الاحتلال الإسرائيلي، بحضور رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، في ذات اليوم الذي شنْ فيه عدوانه على قطاع غزة، في التاسع من الشهر الجاري، والذي ارتقى خلاله 33 شهيداً.