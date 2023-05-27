موقف تشافي من رحيل كوندي عن برشلونة

أكد تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، أن المدافع الفرنسي جول كوندي قطعة أساسية في الفريق، مشددًا على أنه لا وجود لأي مشاكل بين اللاعب والنادي.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة ريال مايوركا المقررة مساء غد الأحد ضمن الجولة 37 من بطولة الدوري الإسباني: "كوندي قطعة أساسية بالفريق، ولا توجد أي مُشكلة معه، تحدثتُ معه مثلما أتحدث مع العديد من اللاعبين".



وأكمل: "ما زلتم تصرون على وجود مشكلة مع كوندي، وأكدت لكم أنه لا وجود لأي مشكلة، كانت هناك محادثة صحية بيننا.. هو محترف رائع ويعطينا ضمانًا سواءً في الجناح أو قلب الدفاع، ليست هناك أي مشكلات تُذكَر ولا حتى واحدة".



وعن الإصابات في الفريق قال: "بيدري لديه الكثير من الإجهاد العضلي وحان الوقت للراحة، منذ ظهوره الأول لم ينل سوى القليل من الراحة".



وتطرق تشافي إلى الحديث عن الثنائي جوردي ألبا وسيرخيو بوسكيتس اللذين سيغادران الفريق بنهاية الموسم الجاري بالقول: "غدًا ستكون آخر مباريات ألبا وبوسكيتس في الكامب نو، هذا حافز إضافي لنا من أجل تقديم أداء رائع، وسيكون يومًا مشحونًا عاطفيًّا".



وأردف: "لن نتعاقد مع ظهير أيسر لتعويض رحيل ألبا، لدينا بالدي وماركوس ألونسو، نريد بديلًا لبوسكيتس؛ لكن كل شيء يعتمد على اللعب المالي النظيف، والموسم القادم لن يكون سهلًا؛ لأننا سننتقل إلى ملعب مونتجويك، ونحن بحاجة إلى الجماهير".



واختتم تشافي مؤتمره الصحفي بالقول: "نريد أن ننهي الموسم وليفاندوفسكي فائز بجائزة البيتشيتشي كأفضل هداف، وجائزة زامورا لتير شتيغن لأفضل حارس".

المصدر / فلسطين اونلاين