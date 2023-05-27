موعد مباراة العراق وكولومبيا الودية في فالنسيا

يخوض المنتخب العراقي لكرة القدم مباراة ودية أمام نظيره الكولومبي في السادس عشر من حزيران/يونيو المقبل في اسبانيا، ضمن فترة معسكر تدريبي بقيادة مدرّبه الاسباني خيسوس كاساس.

وذكر الاتحاد العراقي عبر قناته الاعلامية ان "المنتخب الوطني سيبدأ معسكرًا تدريبيًّا في أسبانيا للفترة من 12 ولغاية 20 من حزيران/ يونيو المقبل وسيخوض لقاءً وديًّا أمام منتخب كولومبيا في 16من الشهر ذاته في مدينة فالنسيا".

وأشار الاتحاد العراقي إلى أنّ "المدير الفني للمنتخب، كاساس قرر استدعاء قائمة ضمّت 25 لاعبًا فقط للمشاركة في معسكر أسبانيا وخوض ودية كولومبيا".

ويعلن الجهاز الفني للمنتخب العراقي في الثاني من حزيران/يونيو عن قائمة اللاعبين المدعوة للذهاب إلى أسبانيا.

ويواصل الاتحاد العراقي استكمال الإجراءات الرسمية والقانونية لعدد من اللاعبين المغتربين والذين يتحدّرون من أصول عراقية، لإتاحة تمثيلهم منتخب أسود الرافدين آخرهم مهاجم يونشوبينغ السويدي باشانك عبد الله.

وأوضح الاتحاد العراقي أنّ عبد الله (28عامًا) الذي قدم مستويات طيبة في منافسات دوري الدرجة الأولى السويدي "بات جاهزًا لتمثيل المنتخب الوطني بعد أن انجزت لجنة المغتربين الأوراق الرسمية كافة وإصدار جواز سفر له".

المصدر / فلسطين اونلاين