الوحدات يدرس التعاقد مع مهاجم الفدائي

غزة/ وائل الحلبي:

أبدى نادي الوحدات الأردني اهتماما كبيرا للتعاقد مع المهاجم الفلسطيني تامر صيام، في ظل تأخر شهاب القنبر في الرد على العرض المقدم من جانب النادي الأردني.

وكشفت وسائل إعلام أردنية عن مفاوضات بين الوحدات ومهاجم المنتخب الوطني، بعد إعلانه الرحيل عن شباب الخليل الذي استمر معه لثلاثة مواسم متتالية في التجربة الثانية له مع الفريق.

وكان صيام أعلن الرحيل عن شباب الخليل الذي سعى لتخفيض رواتب لاعبيه، لينهي بذلك واحدة من الفترات المميزة له في دوري المحترفين الذي توج بلقبه في ثلاث مرات مع الفريق في فترتين مختلفتين.

الوحدات يضع صيام ضمن اهتماماته في ظل ما يملكه اللاعب من خبرة كبيرة سواء مع المنتخب الوطني أو من خلال تجاربه في دوري المحترفين والدوري المغربي، لكن المفاوضات لم تصل لمرحلة متقدمة خاصة وان الأخضر الأردني ينتظر رد من شهاب القنبر على عرض العودة للفريق.

وينتظر القنبر انتهاء مشواره مع جبل المكبر بعد بطولة القدس والكرامة لتحديد مصيره سواء بالتجديد للمكبر أو الموافقة على العودة للدوري الأردني للوحدات أو الحسين إربد الذي تقدم بعرض رسمي للقنبر.