مرداوي: لا يمكن التغاضي عن اعتداء السلطة على المساجد ومنازل الآمنين

قال القيادي في حركة حماس محمود مرداوي، إنه لا يمكن التغاضي عن اعتداء السلطة على المساجد وعلى منازل الآمنين وترويعهم واعتقال أبنائهم.

وأكد مرداوي في تصريح صحفي اليوم السبت، أن السلطة فقدت كل قيمها الوطنية ولم يعد ينطلي على شعبنا ممارساتها، فهي تقمع الشعب الفلسطيني بكل أركانه حتى أبناء فتح نفسها تقمعهم إن اختاروا خيار المقاومة.

وأضاف: "ما تؤديه السلطة الفلسطينية لا يرتقي إلى الحد الأدنى من متطلبات الشعب الفلسطيني، وسياسة السلطة القمعية وتكميم الأفواه والاعتقالات السياسية ستكون وبالا عليها من أبناء شعبنا".

وأمس الجمعة، اعتقلت أجهزة أمن السلطة، الشيخ أوس أبو عرقوب وأربعة مصلين بعد الاعتداء عليهم في مسجد أسامة الزير ببلدة دورا جنوبي الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وبين مرداوي أن ما تم بالعقبة وشرم الشيخ يتلاقى مع مصلحة الاحتلال بقمع مقاومة الشعب الفلسطيني، مؤكد أن السلطة تحاول توظيف تاريخ حركة فتح لأجل بقاءها.

وتابع مرداوي: "نريد من حركة فتح أن تضغط على السلطة وتساعدنا في الاجتماع على قرار وطني موحد فكلما ذيلنا العقبات وقدمنا تنازلات لأجل المصالحة والوحدة الوطنية كانت السلطة تفتعل بعض المشكلات لإفشال هذه الجهود".

المصدر / فلسطين أون لاين