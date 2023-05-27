تظاهر مساء اليوم السبت، عشرات الآلاف من المستوطنين في تل أبيب وحيفا وكفار سابا وكريات شمونة وبئر السبع والخضيرة وغيرها من البلدات ومفترقات الطرق في كيان الاحتلال، للأسبوع الـ21 على التوالي رفضا لتعديلات حكومة نتنياهو القضائية.

وانطلقت تظاهرات من عدة مواقع وسط كيان الاحتلال إلى موقع الاحتجاج الرئيسي في شارع "كابلان" في تل أبيب.

ورفع المشاركون يافطات كتب عليها شعارات من ضمنها: "حان وقت إسقاط الديكتاتور" و"حكومة العار"، و"بيبي (نتنياهو) فاقد للأهلية".

وأغلقت شرطة الاحتلال شارع "أيالون" أمام حركة المركبات، وانتشرت في مكان التظاهرة.

وتسعى حكومة نتنياهو إلى إجراء تعديلات جذرية على الأنظمة القانونية والقضائية، لتقضي بشكل كامل تقريبًا على سلطة المحكمة العليا للمراجعة القضائية، وتعطي الحكومة أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاة، الأمر الذي تراه شريحة واسعة من الإسرائيليين "استهدافا للديمقراطية وتقويضا لمنظومة القضاء".

ومنذ الإعلان عن الخطة في مطلع كانون الثاني/يناير، يتظاهر عشرات آلاف المستوطنين أسبوعيا للتنديد بالنص والحكومة التي شكّلها نتنياهو في كانون الأول/ديسمبر. وأعلن الأخير في 27 آذار/مارس "تعليق" الخطة لإعطاء "فرصة للحوار"، بعد اشتداد الاحتجاج وبدء إضراب عام ونشوء توترات داخل الائتلاف الحاكم.

المصدر / وكالات