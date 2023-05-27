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"جامعة الإسراء" تقرر السماح لطلبتها بتقديم الامتحانات

27 مايو 2023 . الساعة 21:03 بتوقيت القدس
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قررت جامعة الإسراء السماح لجميع طلبتها بتقديم الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الحالي، وتذليل العقبات كافة التي تحول دون استكمال مسيرتهم التعليمية.

وقال بيان صدر عن الجامعة، إن قرار السماح بتقديم الامتحانات يأتي في أعقاب العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، وانطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية، وتعزيزاً لصمود أبناء شعبنا.

وأضاف البيان "تتعامل جامعة الإسراء بمسؤولية عالية وهي تؤدي رسالتها العلمية والثقافية، إذ تلامس معاناة طلبتها، وتقدر حاجاتهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي نعيشها".

وثمَّنَ طلبة "الإسراء" قرار الجامعة، التي استشعرت الحالة التي يمر بها الطلبة في قطاع غزة، مشيدين بالموقف النبيل للجامعة التي تقدر ظروف الطلبة المعيشية.

يذكر أن الجامعة توفر العديد من المنح الدراسية للطلبة تصل بعضها إلى نسبة إعفاء 100%، إضافة للمنح الرياضية، ومنح الشؤون الاجتماعية، وذوي الاحتياجات الخاصة، وحفظة القرآن الكريم، ومنح الأقارب من الدرجة الأولى وغيرها.

المصدر / فلسطين أون لاين
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