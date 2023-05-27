الفيصلي والوحدات يصلان رام الله استعدادا لبطولة القدس والكرامة

غزة/ وائل الحلبي:

وصل فريقا الفيصلي والوحدات إلى مدينة رام ظهر أمس، استعدادا للمشاركة في بطولة القدس والكرامة والتي من المقرر أن تنطلق يوم الاثنين القادم بلقاء يجمع قطبي الكرة الأردنية.

ويشارك في النسخة الثانية من البطولة 4 فرق من فلسطين والأردن، هم الوحدات والفيصلي وجبل المكبر وهلال القدس.

واشترطت اللجنة المنظمة إقامة مباراتي نصف النهائي بين فريقين من نفس البلد لضمان وجود فريق أردني وأخر فلسطيني في النهائي.

وتوج الوحدات بلقب النسخة الأولى من بطولة القدس والكرامة بفوزه على جبل المكبر في النهائي، وشهدت مشاركة 6 فرق ثلاثة أردنية هي الوحدات والفيصلي والرمثا وثلاثة فرق فلسطينية هي جبل المكبر وشباب الخليل وشباب رفح.

وخاض الفيصلي ومن بعده الوحدات تدريباتهما على ستاد الشهيد فيصل الحسيني الذي يستقبل مباريات البطولة، حيث سيلتقي يوم الاثنين الوحدات والفيصلي في المباراة الأولى، على أن يلتقي جبل المكبر وهلال القدس في المباراة الثانية يوم الثلاثاء القادم، على أن تقام مباراة النهائي يوم الجمعة القادم.

وفي سياق متصل اجتمع جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم مع اللجنة المنظمة للوقوف على كافة الترتيبات الخاصة بإقامة الوحدات والفيصلي، داعيا لتكثيف الجهود من أجل إنجاح النسخة الثانية من البطولة التي تحمل معاني رياضية ووطنية وسياسية واجتماعية.

المصدر / فلسطين أون لاين