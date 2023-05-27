الكشف عن موعد وصول شقفة إلى بلاطة

غزة/ وائل الحلبي:

كشف الكابتن خليفة الخطيب المدير الفني لفريق بلاطة عن استمرار مساعي إدارة النادي للحصول على تصاريح اللاعبين الغزيين لدخول الضفة الغربية، مبينا أن عودته لتدريب الفريق هي تأكيد للعلاقة التاريخية التي تربطه بالنادي الذي ترعرع فيه لاعبا ومدربا.

وقال خليفة لـ : إن "إدارة النادي تتابع بشكل دائم الإجراءات الخاصة بتصاريح لاعبين غزة"، مبينا أنه حسب الوعود التي تلقاها النادي من وزارة الشؤون المدنية تشير إلى إمكانية صدور تصريح الحارس عبد الله شقفة خلال أسبوع أو أسبوعين على أبعد تقدير.

وشدد الخطيب على ثقته الكبيرة بقدرات الحارس شقفة والاضافة التي سيقدمها للفريق، خاصة في ظل امتلاكه خبرات كبيرة مع ناديه شباب رفح الذي توجه مع بلقب الدوري الممتاز في غزة 4 مرات بالإضافة للعديد من البطولات.

ورفض الخطيب الحديث عن بقية اللاعبين الذي يسعى النادي لاستقدامهم من غزة، موضحا أن الحديث عن شقفة يأتي بعد إعلان إدارة بلاطة عن إتمام التعاقد معه في انتظار وصوله إلى نابلس.

وأوضح خليفة أن الفريق بحاجة لبعض التعزيزات من أجل تقديم أفضل مستويات في الموسم القادم، خاصة وأن الجدعان يطمحون إلى العودة لمنصات التتويج، حيث يحتاج الفريق لتعزيز صفوفه بلاعب في مركز الظهير الأيمن وقلب الدفاع إلى جانب مهاجم ثاني بجوار عبد الرحمن وشاح.

المصدر / فلسطين أون لاين