بايرن ميونخ بطلا للدوري الألماني

توّج بايرن ميونخ رسميا، السبت، بلقب الدوري الألماني لكرة القدم للمرة 11 تواليا والـ 32 في تاريخه في مسمى البطولة الجديد (البوندسليغا) والـ 33 في الدوري الألماني بشكل عام.

جاء ذلك عقب تغلبه على مضيفه كولن بهدفٍ دون رد، ضمن منافسات الجولة 34 والأخيرة.

تقدم البايرن أولا بهدف رائع أحرزه الفرنسي كينغسلي كومان في الدقيقة 8 بتسديدة قوية من خارج حدود الجزاء، ثم عادل كولن الكفتين عند الدقيقة 81 عبر ديان لوبيتشيتش من علامة الجزاء.

وقبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بدقيقة واحدة، سجل الشاب جمال موسيالا هدف الفوز الثمين للفريق البافاري بكرة أخرى جميلة سددها في الجهة اليسرى لمرمى كولن.

واستفاد بايرن من الهدية التي قدمها له ماينز بفرضه التعادل على بوروسيا دورتموند بهدفين لمثلهما في "سيغنال إيدونا بارك" الذي امتلأ بالجماهير التي كانت تبحث عن لقب غاب عن خزائن النادي لـ 11 موسما.

وسجل هدفي ماينز كل من، أندرياس هانكولسين وكريم أونيسيو في الدقيقتين 15 و24، بينما أحرز البرتغالي رافائيل جوريرو والمدافع نيوكلاس زوله هدفي دورتموند عند الدقيقتين 69 و90+6.

في ضوء هذه النتائج صعد بايرن ميونخ إلى صدارة الترتيب بعدما رفع رصيده إلى 71 نقطة، متقدما بفارق الأهداف على بوروسيا دورتموند الذي تراجع إلى المركز الثاني.

وفي بقية النتائج، انتصر لايبزيغ على شالكة بأربعة أهداف لاثنين وأرساله إلى دوري الدرجة الثانية رفقة هرتا برلين الذي لم يكفه الفوز على فولسبورغ بهدفين لواحد وبقي في قاع الترتيب.

كما فاز يونيون برلين على فيردر بريمن بهدفٍ دون رد، وبروسيا مونشنغلادباخ على أوغسبورغ بهدفين نظيفين، وبوخوم على باير ليفركوزن بثلاثية، وآينتراخت فرانكفورت على فرايبورغ بهدفين لواحد، في حين تعادل شتوتغارت مع هوفنهايم بهدفٍ لمثله.

المصدر / وكالات