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فوز معلمة فلسطينية من الخليل بجائزة دولية

27 مايو 2023 . الساعة 18:41 بتوقيت القدس
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أعلن اليوم السبت، عن فوز المعلمة عبير قنيبي بجائزة "خليفة التربوية" ضمن فئة "المعلم المبدع" على مستوى الوطن العربي، وذلك خلال فعالية أقيمت في دولة الإمارات.

وتدرس قنيبي مبحث الرياضيات، في مدرسة بنات "وداد ناصر الدين الثانوية" من مديرية الخليل، جنوبي الضفة الغربية، وسبق لها أن فازت بلقب "معلم فلسطين" ضمن المسابقة السنوية التي تنظمها وزارة التربية والتعليم في السلطة الفلسطينية.

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يذكر أن جائزة خليفة التربوية تهدف لدعم المؤسسات التعليمية والتربوية، وزيادة الإبداع فيها، ونشر ثقافة الإبداع ولا يقتصر منحها للمؤسسات التعليمية في الإمارات فقط؛ بل وتشمل الوطن العربي.

المصدر / فلسطين أون لاين
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