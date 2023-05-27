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احذر هذه العادات بطريقة الأكل عند الأطفال

27 مايو 2023 . الساعة 18:03 بتوقيت القدس
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أوضح خبير التغذية الروسي أرتيوم فيريس، أن طريقة الأكل التي يتعود عليها الإنسان في طفولته قد يكون لها تأثير سلبي في صحته.

ووفقا له، استبدال المياه الغازية بالعصير ليس أفضل خيار، لأن كليهما يضر بالمعدة.

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ويقول: "تخضع العصائر قبل بيعها في الأسواق إلى معالجة صناعية، ما يؤدي إلى فقدان العديد من خصائصها المفيدة. ومن أجل الحفاظ على مذاقها يضاف لها السكر ومواد حافظة. وكما هو معلوم العصائر بحد ذاتها تحتوي على نسبة عالية من السكر وعند إضافة السكر إلى العصائر يجعلها اكثر ضررا".

ووفقا له، الجانب السلبي الثاني، هو اجبار الطفل على تناول طعامه بسرعة، هذه العملية تسبب التوتر، بالإضافة إلى ذلك يؤدي تناول الطعام على عجل إلى سوء الهضم، لأن حمض المعدة ليس لديه الوقت للتفاعل مع كمية كبيرة من الطعام.

وبالإضافة إلى ذلك، تؤدي العبارات التي تجعل من الطعام مكافأة، إلى الإفراط في تناول الطعام لا إراديا.

ويقول: "عبارة أكل (من باب الاحتياط) لكي لا تشعر بالجوع هي نفسها عندما يأكل الإنسان من دون الشعور بالجوع، وهذا يعني الإفراط في تناول الطعام، أي أن الإنسان يحصل على سعرات حرارية فائضة، ما يؤدي إلى زيادة وزنه، ويجب أن نعلم أن نوعية الطعام أيضا وليس كميته فقط تساهم في تحديد كم من الوقت لن يشعر الشخص بالجوع".

 

المصدر / مواقع إلكترونية
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