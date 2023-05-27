كلوب يرفض فكرة رحيل محمد صلاح عن ليفربول

رفض الألماني يورغن كلوب، مدرب المدير الفني لفريق ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، فكرة رحيل مهاجم الفريق، محمد صلاح، بالصيف القادم، بعد الفشل في التأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.



وفي تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية أصرّ كلوب على أن النجم المصري يحب ليفربول وسيبقى بالنادي الإنجليزي بقوله: "مو يحب هذا النادي".



وأوضح: "محمد صلاح " مُحطَّم تمامًا" بسبب الغياب عن دوري أبطال أوروبا"، وعن إمكانية رحيل الدولي المصري رد المدرب الألماني: "ليست لديَّ أي مخاوف، لا، لم أستطع قراءة أي شيء يمكن أن يؤدي إلى هذا الاتجاه، من الواضح أن صلاح يحب الوجود هنا".



واستدرك كلوب تأكيده بأنه لن يقف في وجه أي لاعب يريد مغادرة النادي لفشل الفريق بالتأهل إلى دوري الأبطال حيث قال: "إذا جاءني أي لاعب، وقال أوه، لم نتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، يجب أن أغادر، فسأقوده إلى النادي الآخر بنفسي".



وشدد: "أي لاعب يريد المغادرة لن أقف في طريقه سآخذ المفتاح، وأقول تعالَ إلى السيارة، أين تريد أن تذهب، وأنا سأقودك إلى النادي الذي ترغب في الانتقال إليه".



وكان صلاح قد لجأ إلى منصات التواصل الاجتماعي للتعبير عن إحباطه، حيث كتب في منشور عبر موقع إنستغرام: "أنا مُحطَّم تمامًا. لا يوجد أي عذر على الإطلاق لهذا. كان لدينا كل ما نحتاجه للوصول إلى دوري أبطال أوروبا العام المقبل وفشلنا. نحن ليفربول والتأهل إلى هذه المنافسة هو الحد الأدنى. أنا آسف لكن من السابق لأوانه نشر مشاركة إيجابية أو متفائلة. لقد خذلنا أنفسنا وإياكم".



ومنذ قدوم صلاح الذي يربطه عقد مع ليفربول حتى يونيو/حزيران 2025 من روما صيف عام 2017، تُعَدّ هذه المرة الأولى التي يفشل فيها الفريق في التأهل إلى المسابقة القارية.



يُذكَر أن ليفربول بلغ نهائي دوري الأبطال 3 مرات في آخر 6 مواسم حيث خسر مرتين أمام ريال مدريد الإسباني عامي 2018 و2022 تواليًا، في حين تُوِّج باللقب عام 2019 على حساب مواطنه توتنهام 2-صفر.



ويحتل ليفربول المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-23، برصيد 66 نقطة، بفارق 4 نقاط عن نيوكاسل الرابع، و6 نقاط عن مانشستر يونايتد الذي يحتل المركز الثالث.

المصدر / فلسطين اونلاين