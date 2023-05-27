سبب غياب ميسي عن حفل وداع بوسكيتس وألبا

أكدت صحيفة سبورت الكتالونية، أنه من غير المرجح حضور النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم باريس سان جيرمان متصدر الدوري الفرنسي، حفل تكريم سيرخيو بوسكيتس وجوردي ألبا، زملائه السابقين في نادي برشلونة بطل في الدوري الإسباني رغم توجه دعوة رسمية إليه.



وبينت الصحيفة أن إدارة برشلونة ستُكرّم ثنائي الفريق، بوسكيتس وألبا، بعدما قررا الرحيل عن صفوف النادي الكتالوني بنهاية الموسم الجاري 2022-23، من خلال إقامة حفلين منفصلين لتكريمهما على مسيرتيهما الرائعتين مع الفريق الأول لكرة القدم، بجانب وداعهما للجماهير في ملعب "كامب نو" عقب مباراة ريال مايوركا القادمة.



وأختار النادي الكتالوني يوم الأربعاء القادم لإقامة حفل تكريم بوسكيتس، ثم الخميس لتكريم ألبا، وقُدِّمت دعوات رسمية إلى شخصيات بارزة مختلفة، ومن بينهم الهداف التاريخي للنادي، ليونيل ميسي.



وكشفت الصحيفة أن ميسي لن يحضر الحفلين رغم تلقيه الدعوة الرسمية، وذلك يرجع لسببين؛ الأول أنه مرتبط بتدريبات مع فريقه الحالي باريس سان جيرمان، إذ يشمل جدول تدريبات النادي الباريسي مرانين يومي الأربعاء والخميس.



أمّا السبب الثاني فيتمثل في رغبة ميسي تفادي لقاء خوان لابورتا رئيس النادي ومصافحته، قبل أن تبدأ المفاوضات الرسمية بينه وبين إدارة برشلونة، في ضوء بعض الخلافات التي ما زالت قائمة بين الرجلين.



وشددت الصحيفة الكتالونية أن النجم الأرجنتيني لا يريد منح لابورتا فرصة لاستغلال وجوده للترويج لصفقةٍ لم تظهر بوادرها حتى الآن، خصوصًا أنه لا يزال يشكك في نية رئيس النادي بإعادته إلى قلعة "كامب نو" مجددًا.



يُذكَر أن ميسي يملك علاقة وثيقة مع بوسكيتس وألبا والصداقة بينهم وبين عائلاتهم قوية للغاية، ومن المحتمل -حسب تقارير إعلامية- أن يلتقون ثلاثتهم مرةً أخرى الموسم المقبل في الدوري السعودي.

المصدر / فلسطين اونلاين