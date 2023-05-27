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تعرف على النادي الجديد لماركو أسينسيو بعد ريال مدريد

27 مايو 2023 . الساعة 17:15 بتوقيت القدس
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تعرف على النادي الجديد لماركو أسينسيو بعد ريال مدريد

كشفت مصادر صحفية عن دخول ماركو أسينسيو، مهاجم ريال مدريد الإسباني، في مفاوضات متقدمة مع باريس سان جيرمان الفرنسي، تمهيدًا للانضمام إلى صفوفه بصورة رسمية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وينتهي عقد أسينسيو مع ريال مدريد في الثلاثين من يونيو/حزيران للعام الجاري 2023، دون توصل الطرفين إلى اتفاق من أجل تجديده، مما يجعله قريبًا من الرحيل بصورة مجانية صوب فريق آخر خلال الميركاتو القادم.

وحسب شبكة "ESPN" الشهيرة، فإن أسينسيو يفضّل الانتقال إلى باريس سان جيرمان، على بقية العروض التي تلقاها من أندية يوفنتوس وميلان الإيطاليين إلى جانب أستون فيلا الإنجليزي.

ولعبت العلاقة الجيدة التي تجمع بين خورخي مينديز، وكيل أعمال أسينسيو، ولويس كامبوس المدير الرياضي في باريس سان جيرمان، دورًا رئيسيًّا في دخول المفاوضات بين الجانبين مرحلة متقدمة، تمهيدًا للوصول إلى اتفاق بشأن إتمام الصفقة.

ويخطط باريس سان جيرمان لإحداث ثورة في صفوفه الموسم المقبل، مع قرب رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار جونيور إلى جانب الإيطالي ماركو فيراتي، فضلًا عن الاستعداد لتعيين مدرب جديد خلفًا للمدرب الحالي كريستوف غالتييه.

وسبق لأسينسيو أن تلقى عرضًا من أجل التجديد مع ريال مدريد؛ لكن المهاجم الإسباني البالغ من العمر 27 عامًا، أدرك أنه لن يحظى بدقائق أكثر من أجل اللعب، بعد أن اقتصر دوره على النجم البديل في الموسم الحالي.

المصدر / فلسطين اونلاين
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#ريال مدريد #ماركو أسينسيو

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