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الإعلان عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد 28 مايو

27 مايو 2023 . الساعة 12:53 بتوقيت القدس
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حافلات تقل المسافرين داخل معبر رفح البري

أعلنت الهيئة العامة للحدود والمعابر، بوزارة الداخلية في غزة، اليوم السبت، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد (28 مايو).

وقالت إن السفر سيكون للحافلة الأولى من كشف المسافرين رقم (2023/21) اضغط هنا، والحافلة الأولى من كشف الجوازات المصرية رقم (2023/21) اضغط هنا.

ودعت الهيئة لضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره، حيث لا يسمح بتأخر أي مسافر عن الموعد المعلن من قبل الهيئة، والتواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، إضافة لإحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً، وذلك لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

المصدر / فلسطين أون لاين
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