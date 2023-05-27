مجموعة من الوظائف الشاغرة في بلدية جباليا النزلة

إعلان توظيف صادر عن بلدية جباليا النزلة شمال غزة تُعلن فيه عن حاجتها لعدد من الموظفين في بعض الدوائر والأقسام لديها، كما هو موضح في التفاصيل أدناه:

أولاً: وظيفة مبرمج أوراكل

تعلن البلدية عن إعادة الإعلان الصادر في جريدة فلسطين بتاريخ 4/02/2023م، والمتعلق بتشغيل مبرمج أوراكل، بنظام العقد الشهري لمدة (11) شهر كفترة تجريبية قابلة للتجديد بعقد سنوي بعد اثبات كفاءة المتقدم، وبراتب ابتدائي (1800) شيكل.

شروط الترشح

1. أن يكون عمر المرشح أقل من (40) عام.

2. أن يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس في هندسة برمجيات أو تكنولوجيا معلومات بتقدير عام لا يقل عن "جيد" من جامعة

معترف بها.

3. أن يكون عضواً في نقابة المهندسين أو النقابة الفلسطينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات- بيكتا.

4. أن يكون من سكان نفوذ شمال قطاع غزة أو محافظة غزة.

المهام الرئيسية

1. تطوير وتوحيد قواعد البيانات اوراكل.

2. مراقبة سير عمل قواعد البيانات المستخدمة بشكل دوري والتأكد من عملها بالشكل المطلوب.

3. أخذ نسخ احتياطية من قواعد البيانات المستخدمة بشكل دوري وحفظها في مكان آمن.

4. وضع الصلاحيات المناسبة للوصول إلى البيانات الموجودة ضمن قاعدة البيانات للمستخدمين والبرامج.

5. تحسين أداء قواعد البيانات بشكل دوري "performance tuning"

6. كتابة الإجراءات على مستوى قاعدة البيانات اللازمة للبرامج " Stored Procedures" و "Triggers"واختبار أدائها.

7. الإشراف على تحديث بيانات الهيئة المحلية.

8. القيام بأي مهام أخرى يكلف بها في مجال اختصاصه.

المؤهلات والخبرات

1. معرفة في تطوير البرمجيات باستخدامOracle Developer (Forms, Reports, Apex).

2. معرفة في مجال البرمجةالإجرائية Oracle (PL/SQL &SQL)

3. شهادات تدريبية اوراكل.

4. يفضل خبرة سنتين على الاقل في برمجة وتطوير قواعد البيانات اوراكل.

المهارات

1. أن يكون لديه مهارات عالية للعمل ضمن الفريق وتحمل ضغط العمل.

2. القدرة على العمل خارج ساعات الدوام الرسمية إذا لزم الأمر.

3. معرفة جيدة باللغة الإنجليزية.

4. القدرة على إعداد التقارير اللازمة للعمل.

5. الرغبة في التعلم وتطوير الذات.

6. القدرة على تحمل ضغوط العمل.

المستندات المطلوبة

- صورة مصدقة عن المؤهل العلمي، صور الهوية، صورة شخصية مقاس 4*6، السيرة الذاتية، شهادات الخبرة والدورات التدريبية ذات العلاقة، فاتورة بلدية من إحدى بلديات شمال غزة أو بلدية غزة لإثبات مكان السكن.

ثانياً: وظيفة مبرمج تطبيقات ويب

تعلن البلدية عن إعادة الإعلان الصادر في جريدة فلسطين بتاريخ 4/02/2023م، والمتعلق بتشغيل مبرمج تطبيقات ويب بنظام العقد الشهري لمدة (11) شهر كفترة تجريبية قابلة للتجديد بعقد سنوي بعد اثبات كفاءة المتقدم، وبراتب ابتدائي (1800) شيكل.

شروط الترشح

1. أن يكون عمر المرشح أقل من (30) عام.

2. أن يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس في هندسة برمجيات أو تكنولوجيا معلومات بتقدير عام لا يقل عن "جيد" من جامعة معترف بها.

3. أن يكون عضواً في نقابة المهندسين أو النقابة الفلسطينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات- بيكتا.

4. أن يكون من سكان نفوذ شمال قطاع غزة أو محافظة غزة.

المهام الرئيسة

1. تطوير الموقع الإلكتروني للبلدية.

2. تطوير صفحات الخدمات الإلكترونية للبلدية (eservices).

3. تحويل ملفات التصميم وبرمجتها إلى صفحات ويب HTML.

4. عمل وثائق تحليل سريع لأي متطلبات جديدة فيما يخص صفحات الويب بالبلدية.

5. متابعة وإدارة عملية رفع ملفات الويب وأرشفتها وتعديلها (Web Hosting).

6. متابعة وصيانة الموقع الإلكتروني للبلدية.

7. متابعة وصيانة صفحات الخدمات الإلكترونية بصورة يومية.

8. تطوير آليات أمن المعلومات فيما يخص الموقع الإلكتروني وصفحة الخدمات.

9. القيام بأي مهام أخرى يكلف بها في مجال اختصاصه.

المؤهلات والخبرات

1. خبرة بلغة برمجة الويب PHP باستخدام إطار العمل Laravel.

2. خبرة في برمجة الويب في مجال الواجهات (Front End) وما يتعلق بذلك من أدوات مثل:HTML - CSS - JS - AJAX - jQuery بمكتباته المختلفة.

3. القدرة على برمجة صفحات ويب قابلة للعمل ضمن بيئات العمل المختلفة Cross - Browser & Cross-Platform.

4. معرفة جيدة في استخدام الجمل الاستعلامية (SQL Query) والربط مع قواعد البيانات المختلفة (Oracle, MySQL).

5. معرفة بتقنيةWeb-services والقدرة على استخدام وكتابة مكاتبات API'S المختلفة.

6. معرفة بتقنيات حماية تطبيقات الإنترنت ضد محاولات الاختراق المختلفة.

7. معرفة جيدة في إدارة واستخدام برامج التحكم بالإصدارات (version control systems)

المهارات

1. أن يكون لديه مهارات عالية للعمل ضمن الفريق وتحمل ضغط العمل.

2. القدرة على العمل خارج ساعات الدوام الرسمية إذا لزم الأمر.

3. معرفة جيدة باللغة الإنجليزية.

4. القدرة على إعداد التقارير اللازمة للعمل.

5. الرغبة في التعلم وتطوير الذات.

6. القدرة على تحمل ضغوط العمل.

المستندات المطلوبة

- صورة مصدقة عن المؤهل العلمي، صور الهوية، صورة شخصية مقاس 4*6، السيرة الذاتية، شهادات الخبرة والدورات التدريبية ذات العلاقة، فاتورة بلدية من إحدى بلديات شمال غزة أو بلدية غزة لإثبات مكان السكن.

ثالثاً: وظيفة مهندس مدني

تعلن البلدية عن حاجتها لتشغيل عدد (3) مهندسين مدنيين بنظام العقد الشهري.

شروط الترشح

1. أن يكون حاصل على شهادة البكالوريوس في إحدى التخصصات التالية: (الهندسة المدنية، هندسة مدنية وجيوماتكس، هندسة

تكنولوجيا المباني، هندسة إنشائية، هندسة مباني" بمعدل لا يقل عن (جيد) من جامعة معترف بها.

2. أن يكون عضواً في نقابة المهندسين.

3. ألا يزيد عمر المترشح عن (40) عام.

4. يفضل أن يكون من سكان محافظة شمال قطاع غزة.

5. يفضل خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال التصميم والاشراف على المشروعات الهندسية.

المهام والواجبات الوظيفية

1. القدرة على إعداد وثائق عطاءات المشروعات الهندسية.

2. كتابة مقترحات تمويل المشاريع الهندسية.

3. إعداد المذكرات الحسابية اللازمة لتصميم البنية التحتية والإنشاءات.

4. الإدارة والإشراف على المشروعات الهندسية.

5. حصر الكميات وإعداد المستخلصات للمشروعات الهندسية.

6. القيام بأي مهام أخرى يكلف بها في مجال الاختصاص.

المعارف المطلوبة

1. معرفة بالقوانين والأنظمة الخاصة بالهيئات المحلية والخدمة المدنية.

2. إجادة استخدام أجهزة الفحص المختلفة.

3. القدرة على استخدام برامج الحاسوب ذات العلاقة.

4. إجادة اللغة الإنجليزية.

5. القدرة على إعداد التقارير الإدارية والفنية.

6. معرفة جيدة في قواعد السلامة والصحة المهنية.

7. القدرة على الاتصال الفعال والعمل بروح الفريق.

8. تحمل المسؤولية وحُسن التصرف في المواقف الطارئة.

9. يفضل أن يكون لديه رخصة قيادة سيارة سارية المفعول.

المستندات المطلوبة

- صورة مصدقة عن المؤهل العلمي، صورة الهوية الشخصية، صورة شخصية مقاس 4*6، السيرة الذاتية، شهادات الخبرة والدورات التدريبية ذات العلاقة، صورة عن عضوية نقابة المهندسين سارية المفعول.

طريقة التسجيل

- للتسجيل للوظائف السابقة اتبع ما يلي:

1- للتسجيل لوظيفة ( مبرمج أوراكل ) من خلال تعبئة طلب عبر الرابط التالي:

https://forms.gle/JzAf1fs1gq3gekp46

2- للتسجيل لوظيفة ( مبرمج تطبيقات ويب ) من خلال تعبئة طلب عبر الرابط التالي:

https://forms.gle/ThAURu2ou8UEntd79

3- للتسجيل لوظيفة ( مهندس مدني ) من خلال تعبئة طلب عبر الرابط التالي:

https://forms.gle/KCDxCHrUojrzQGBU9

- ينتهى التسجيل للوظائف السابقة بتاريخ 1/6/2023