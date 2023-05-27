هيئة المعابر تنشر إحصائية حركة التنقل عبر منفذ بيت حانون خلال الأسبوع الماضي

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، اليوم السبت، إحصائية حركة التنقل عبر منفذ بيت حانون خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الهيئة إن إجمالي المغادرة (12360)، يتوَّعون على النحو الآتي:

- مواطنون (12183)

- فلسطينيو الداخل (34)

- أجانب (143)

وذكرت الهيئة أن إجمالي الوصول: (12206) يتوزَّعون على النحو الآتي:

- مواطنون (11992)

- فلسطينيو الداخل (55)

- أجانب (150)

- وفيات (9)

المصدر / فلسطين أون لاين