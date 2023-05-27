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الاحتلال يواصل لليوم الخامس عشر إغلاق مدخلي قرية المغير شرق رام الله

27 مايو 2023 . الساعة 09:27 بتوقيت القدس
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الاحتلال يواصل لليوم الخامس عشر إغلاق مدخلي قرية المغير شرق رام الله

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، إغلاق مدخلي قرية المغير شرق رام الله، لليوم الخامس عشر على التوالي.

ووفق مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال تمنع أيضا المواطنين من الدخول أو الخروج من القرية، ما يضطرهم إلى سلوك طرق ترابية وعرة للوصول إلى أماكن عملهم.

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وتتعرض القرية بين الحين والآخر لاعتداءات من المستوطنين وجنود الاحتلال، حيث أصيب مواطنا بالرصاص الحي في رأسه، وأربعة آخرون برضوض، فيما أحرق مستوطنون 5 مركبات تعود للمزارعين في المنطقة، إضافة لـ 270 بالة قش، خلال مواجهات في القرية أمس.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الاحتلال #رام الله #قرية المغير

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