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إصابات بالاختناق في مواجهات بجنين واعتقالات في طوباس وأريحا

27 مايو في ذاكرة أحداث فلسطين

إصابات بالاختناق في مواجهات بجنين واعتقالات في طوباس وأريحا

27 مايو 2023 . الساعة 08:58 بتوقيت القدس
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إصابات بالاختناق في بجنين واعتقالات في طوباس وأريحا

أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، الليلة الماضية، بعد مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية فقوعة شرق جنين.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوة إسرائيلية اقتحمت القرية، ما أدى لاندلاع مواجهات، أطلقت خلالها تلك القوة قنابل الغاز السام تجاه المنازل والمواطنين ما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق.

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وفي السياق، اعتقلت قوات الاحتلال، الليلة الماضية، شابين من طوباس، أحدهما أسير محرر.

وقال مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، إن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر ياسر مساعيد، والشاب صدقي يوسف أبو الشايب، أثناء مرورهما عبر حاجز للاحتلال قرب أريحا.

المصدر / فلسطين أون لاين
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