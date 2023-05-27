أحوال طقس فلسطين اليوم السبت وحتى الثلاثاء القادم

يكون الجو، اليوم السبت، بحول الله تعالى، غائما جزئيا وحارا إلى شديد الحرارة وجافا، حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 8 درجات مئوية، في ساعات المساء والليل تكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا وتكون مثيرة للغبار أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا بوجه عام ودافئا وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف وارتفاع الموج.

طقس يوم الأحد

وغدا الأحد: يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وحارا نسبيا إلى حار، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية، وفي ساعات الليل تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي وتسقط بإذن الله زخات من الأمطار على مختلف المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا وتكون مثيرة للغبار والبحر خفيف ارتفاع الموج.

طقس يوم الإثنين

أما الاثنين: يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة حيث تستمر البلاد تحت تأثير حالة من عدم الاستقرار الجوي لذا يستمر تساقط الأمطار ما بين الحين والآخر على مختلف المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

طقس يوم الثلاثاء

ويوم الثلاثاء المقبل: يكون الجو صافيا بوجه عام ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى أعلى من معدلها العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشرة والرابعة عصرا.