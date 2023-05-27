باريس يفاوض نجم الريال لتعويض ميسي

استغل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، قرب رحيل أحد نجوم ريال مدريد هذا الصيف، للدخول معه في محادثات مكثفة في الساعات الماضية.

وكانت تقارير صحفية، أفادت بعزم اللاعب الإسباني ماركو أسينسيو على مغادرة ملعب سانتياجو برنابيو، رافضا تجديد عقده الذي ينتهي الشهر المقبل.

وبحسب شبكة "ESPN"، فإن أسينسيو دخل في مفاوضات متقدمة مع مسؤولي النادي الباريسي، للانتقال إلى صفوفه مجانا.

ويريد سان جيرمان، قطع طريق أستون فيلا، ويوفنتوس، وميلان نحو الجناح الإسباني، أملا في تعزيز خط هجومه به الموسم القادم.

يأتي ذلك في ظل قرب رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي عن ملعب حديقة الأمراء، فضلا عن احتمالية مغادرة اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا أيضا.

ويريد مسؤولو سان جيرمان إضافة شريك مميز للمهاجم الفرنسي كيليان مبابي، لإقناعه بالبقاء لفترة أطول مع النادي.

المصدر / وكالات