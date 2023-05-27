"أردوغان" يدعوا الأتراك للمشاركة بـ"قوة" بجولة الإعادة

دعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، كافة المواطنين إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وذلك قبل يومين من جولة إعادة تجمع الرئيس التركي ومرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو.

وقال أردوغان في مقابلة تلفزيونية مع قناة تركية: "كأُمة، لا ينبغي أن نتعامل مع هذا الأمر باستخفاف، فلنذهب إلى صناديق الاقتراع".

وأشار الرئيس التركي إلى ملفات داخلية مختلفة، مؤكداً أن الحكومة قدمت خدماتها وستقدمها لكل الأماكن في تركيا، حتى تلك التي لا يمكن لحزبه الحصول على أصوات فيها.

كذلك انتقد أردوغان، مرشحَ المعارضة كليجدار أوغلو، والوعود التي قدمها لليمين المتطرف بطرد اللاجئين، وكذلك لحزب العمال الكردستاني المتهم بالإرهاب، قائلاً: " كيف ستنهي الإرهاب وأنت تقف بجانب الإرهابيين؟".

كما كشف الرئيس التركي أنه ينوي أداء فريضة الحج بعد الانتخابات.

يُذكر أن كليجدار أوغلو، وهو مرشح تحالف الأمة المعارض أو "الطاولة السداسية"، حصل على 44.9%، بينما حصل أردوغان على 49.5%؛ مما جعل الانتخابات تذهب إلى جولة ثانية ستُعقد في 28 مايو/أيار الحالي.

المصدر / وكالات