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النائب قرعاوي: شعبنا الفلسطيني يواجه اقتحامات الاحتلال للضفة بكل بسالة وصمود

27 مايو 2023 . الساعة 01:00 بتوقيت القدس
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النائب فتحي قرعاوي

قال النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني فتحي قرعاوي، إن شعبنا الفلسطيني يواجه اقتحامات الاحتلال بكل قوة وبسالة وصمود ولا تخيفه آليات الاحتلال المدججة بالسلاح والجنود.

وبين أن اقتحامات الاحتلال لن تنجح بكسر عزيمة الفلسطينيين أو تجعل أي مقاوم يندم على الطريق الذي اختاره.

وأوضح قرعاوي أن الاحتلال الاسرائيلي أصبح يصنع ألف حساب لأي اقتحام يشنه ويتملك جنوده الخوف والرعب رغم كثرة عددهم وقوة عتادهم.

وأضاف: "كوالد لأربع أسرى 3 في سجون الاحتلال وواحد في سجون السلطة أشعر بغصة وألم لأني ممنوع من زيارة أبنائي ولكني أشكو بثي وحزني إلى الله".

وانطلقت دعوات فلسطينية لتكثيف الرباط في المسجد الأقصى، وشد الرحال إليه من الضفة والقدس والداخل المحتل.

وشددت على أهمية الرباط للتصدي لاقتحامات المستوطنين واستفزازاتهم، ومواجهة القيود المشددة على دخول المصلين.

المصدر / فلسطين أون لاين
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