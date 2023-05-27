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راصد جوي: كتلة هوائية خماسينية حارة اليوم السبت

27 مايو 2023 . الساعة 00:18 بتوقيت القدس
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صورة ارشيفية

قال الراصد الجوي ليث العلامي، مساء الجمعة إن طقس فلسطين يشهد كتلة هوائية خماسينية حارة بشكل لافت ومغبرة السبت.

وقال العلامي في تصريح له: "درجات الحرارة تُحلق عالياً اليوم السبت، وزخات أمطار (مُتأخرة وغير مُعتادة في مثل هذا التوقيت من العام) متوقعة في بعض الأماكن الأحد والاثنين".

وبحسب دائرة الأرصاد الجوية فإن طقس فلسطين يكون الجو فيه غائما جزئيا وحارًا إلى شديد الحرارة وجافا.

وأضافت، "حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 8 درجات مئوية، في ساعات المساء والليل تكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احياناً وتكون مثيرة للغبار احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج".

المصدر / فلسطين أون لاين
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