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الاتحاد الأوروبي يعرب عن صدمته جراء اعتداءات المستوطنين بالضفة

27 مايو 2023 . الساعة 00:14 بتوقيت القدس
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أعرب الاتحاد الأوروبي عن صدمته، إزاء الاعتداءات التي يشنها المستوطنون على المواطنين الفلسطينيين في برقة شمال غرب نابلس، والمغير شرق رام الله بالضفة الغربية المحتلة، والتي أدت إلى وقوع إصابات، وتدمير منازل وممتلكات فلسطينية.

وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان صدر عنه، الجمعة، إن بيانات الأمم المتحدة تشير إلى وجود منحنى تصاعدي لهجمات المستوطنين المتطرفين على الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرا إلى أن هذه الهجمات أصبحت أكثر عنفا في الفترة الاخيرة.

ودعا الاتحاد دولة الاحتلال إلى اتخاذ خطوات حاسمة لضمان المساءلة وحماية المدنيين الفلسطينيين، وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.

المصدر / وكالات
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