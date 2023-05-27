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عدة إصابات بينها طفل بجريمة إطلاق نار في أم الفحم

27 مايو 2023 . الساعة 00:12 بتوقيت القدس
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صورة ارشيفية

أصيب 3 أشخاص بينهم طفل يبلغ من العمر" 5 سنوات" بجروح في جريمتي إطلاق نار منفصلتين حدثتا في أم الفحم وجديدة المكر بالداخل المحتل، الجمعة.

وأفادت مصادر اعلامية، بأن شابا، في العشرينيات من عمره، وطفلا أصيبا من جراء تعرضهما لجريمة إطلاق نار في حي الجبارين بأم الفحم.

ووصفت جروح الشاب بالمتوسطة بينما الطفل بالطفيفة، وقد نقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي جديدة المكر، أصيب شاب (22 عاما) بجروح وصفت بأنها متوسطة من جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار.

وقدم طاقم طبي من "حيان" الاسعافات الأولية للمصاب، ثم جرى نقله إلى المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في نهريا لاستكمال العلاج.

وباشرت شرطة الاحتلال التحقيق في ملابسات الجريمتين المنفصلتين، دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به، وفي الغالبية العظمى من الجرائم، لم تقبض شرطة الاحتلال على القتلة أو تعتقل مشتبه بهم.

المصدر / فلسطين أون لاين
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