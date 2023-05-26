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ما سبب توتر كلوب قبل مباراة دورتموند الأخيرة في الدوري الألماني؟

26 مايو 2023 . الساعة 23:07 بتوقيت القدس
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ما سبب توتر كلوب قبل مباراة دورتموند الأخيرة في الدوري الألماني؟

أقر يورغن كلوب، آخر مدرب قاد بوروسيا دورتموند الى لقب الدوري الالماني لكرة القدم عام 2012، الجمعة، أنه "متوتر قليلاً" قبل مباراة الحسم لفريقه السابق السبت في المرحلة الختامية من البوندسليغا.

ويتصدّر دورتموند الترتيب بفارق نقطتين عن بايرن ميونيخ، وسيتوج بطلا السبت في حال فوزه على ضيفه ماينتس ليضع أخيرًا نهاية لسطوة العملاق البافاري التي استمرت عقدًا من الزمن. أما أي تعثر مقابل انتصار بايرن ضد المضيف كولن فيعني لقبًا حادي عشر تواليًا للبافاري.

وقال كلوب الجمعة "أنا متوتر بعض الشيء لأكون صريحًا. في هذه الحالة، سأكون سعيدًا إذا فاز دورتموند على ماينتس، لمرة واحدة. لا مشكلة"،  وذلك لأن كلوب بدأ مسيرته التدريبية في ماينتس (2001-2008)، قبل أن ينتقل إلى دورتموند (2008-2015) ومنه الى ليفربول الانكليزي منذ خريف 2015.

وردًا على سؤال عما إذا كان يتابع صراع الدوري الألماني بين فريقه السابق وبايرن أجاب "بالطبع، لم أمت، لا زلت على قيد الحياة".

وتابع "لقد مرّ وقت طويل. يمكنني أن أتخيل أن بايرن يرى الأمر بشكل مختلف، لكن ليس من الممتع أن يفوز نفس الفريق بالدوري في كل مرة. ونعلم أن بايرن سيقاتل في الموسم المقبل على أي حال".

وحقق كلوب النجاحات مع دورتموند وقاده الى آخر لقبيه في الدوري عامي 2011 و2012 والى نهائي دوري أبطال أوروبا 2013 الذي خسره أمام الغريم بايرن بالذات 1-2.

المصدر / فلسطين اونلاين
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