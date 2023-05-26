فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

قرار جديد للاتحاد الإسباني بشأن عقوبة فالنسيا

29 عملًا مقاومًا بالضفة والقدس خلال 24 ساعة الأخيرة

اختفاء أكثر من 300 طفل من مراكز المهاجرين في هولندا!

والد الشهيد معتز الخواجا: إرهاب الاحتلال لن يثنينا عن طريق المقاومة

الفدائي يُعسكر في الأردن قبل مواجهتي إندونيسيا والصين

الاتحاد الآسيوي يرسل برقية تعزية بوفاة أبو سليم

أبو كويك: على السلطة الاستجابة لمطالب شعبنا إجراء الانتخابات

حنيني: انتهاكات المستوطنين في قرية المغير سلوك عصابات وهمجية لا تخيف شعبنا

تعرف إلى السبب.. الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على رئيس "فاغنر"

صلاح يوجه رسالة مؤثرة لجماهير ليفربول بعد الموسم المخيب

قرار جديد للاتحاد الإسباني بشأن عقوبة فالنسيا

26 مايو 2023 . الساعة 22:42 بتوقيت القدس
...
قرار جديد للاتحاد الإسباني بشأن عقوبة فالنسيا

أعلنت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم الجمعة تخفيض عقوبة فالنسيا المتعلقة بالإساءات العنصرية لمشجعيه تجاه البرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد.

وقررت اللجنة إغلاق المدرج الجنوبي لملعب "ميستايا" لثلاث مباريات على أرضه بدلاً من خمس وهي عقوبة كانت فرضتها لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني على فريق "الخفافيش" الأربعاء.

كما خفضت اللجنة الغرامة المالية من 45 ألف يورو إلى 27 ألف (29 ألف دولار).

ويستضيف فالنسيا إسبانيول بعد غد الأحد ضمن منافسات المرحلة السابعة والثلاثين قبل الاخيرة من الدوري في مباراة مهمة حيث يصارع الفريقان لتفادي الهبوط.

وأوقف ثلاثة مشجعين لفالنسيا بعد أن تعرض الجناح البرازيلي البالغ 22 عامًا للإساءات خلال الفوز على مدريد 1-0 الاحد الماضي.

إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية
#ريال مدريد #فالنسيا #الاتحاد الإسباني #فينسيوس جونيور

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة