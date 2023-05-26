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الفدائي يُعسكر في الأردن قبل مواجهتي إندونيسيا والصين

26 مايو 2023 . الساعة 21:08 بتوقيت القدس
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وائل الحلبي:

كشف الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم عن اقامة معسكر تدريبي للمنتخب الوطني، تحضيرا للمباراتين التجريبيتين أمام إندونيسيا والصين في الفترة المخصصة للمنتخبات.

وقال اتحاد الكرة إن الفدائي سيخوض معسكرا تدريبيا في الأردن بداية شهر يونيو القادم، قبل السفر لملاقاة منتخب إندونيسيا في مدينة سوربايا الإندونيسية بتاريخ 14/6، قبل السفر إلى مدينة داليان الصينية ومواجهة المنتخب الصيني بتاريخ 20/6.

ولم يعلن الاتحاد عن القائمة التي تم اختيارها للمشاركة في المعسكر التدريبي، إلا أن التونسي مكرم دبوب أكد في تصريحات سابقة أن الفرصة ستكون متاحة لعودة لاعبين غابوا عن المشاركة مع المنتخب في الفترة الماضية إلى جانب اتاحة الفرصة أمام لاعبين جدد مثلما حدث في تجربة البحرين، من أجل الوصول لأفضل مستوى قبل المشاركة في كأس آسيا.

وأكد دبوب:" سنعمل خلال الفترة المقبلة على الإعداد الجيد من أجل مشاركة مثالية، بتجهيز اللاعبين لتحقيق نتائج تمكن المنتخب من التأهل إلى الدور الثاني في البطولة، حيث سنستثمر فترات التوقف المقبلة بمشاركات قوية من أجل الوصول إلى أفضل مستوى ممكن قبل المنافسة".

وأضاف:" أنه رغم المعوقات والتحديات الكبيرة التي تعترض طريقنا، لكننا سنبذل قصارى جهدنا في أن يكون الظهور الثالث للمنتخب الفلسطيني مغايرا، ونعول كثيرا على دعم جماهيري كبير منتظر في قطر".

وكان المنتخب الوطني حقق الفوز على نظيره البحريني في مباراته التجريبية الأولى ضمن التحضير لبطولة كأس آسيا 2024.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الصين #المنتخب الوطني #الاتحاد الفلسطيني

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