الاتحاد الآسيوي يرسل برقية تعزية بوفاة أبو سليم

وائل الحلبي:

قدم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ورئيسه الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة التعازي للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم ولعائلة الراحل إبراهيم أبو سليم النائب الأول للرئيس، الذي توفي أول أمس بعد وعكة صحية شديدة.

وقال آل خليفة:"باسم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وعموم أسرة كرة القدم الآسيوية، أتقدم بعميق مشاعر التعزية والمواساة إلى عائلة وأصدقاء إبراهيم أبو سليم، وإلى الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم".

وأضاف: "كان أبو سليم يعمل بتفانٍ وإخلاص من أجل الترويج لتطوير كرة القدم الفلسطينية، حيث أن وفاته تشكل خسارة كبيرة للعبة".

وقال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إنه وأسرة كرة القدم الآسيوية، يتقدمون بالتعزية إلى عائلة وأصدقاء الراحل إبراهيم أبو سليم، وإلى الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، وعموم أسرة كرة القدم في فلسطين.

وشارك المئات من الرياضيين وقادة الفصائل الوطنية في تشييع جثمان أبو سليم إلى مثواه في مقبرة العائلة بمدينة دير البلح.

المصدر / فلسطين أون لاين