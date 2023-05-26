أبو كويك: على السلطة الاستجابة لمطالب شعبنا إجراء الانتخابات

قال القيادي في حركة حماس، الشيخ حسين أبو كويك، إن على السلطة الاستجابة الضرورية والعاجلة، لمطالب أبناء شعبنا الفلسطيني بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية وبرلمانية، وفي أقرب وقت ممكن.

وأكد أن نتائج انتخابات مجالس طلاب الجامعات في الضفة بينت بأن التنافس الرئيسي والمركزي كان بين الكتلتين اللتين تتبعان كبرى الفصائل الفلسطينية بالذات حركتي فتح وحماس.

وبين أن فوارق النتائج ليست بالمهولة، مما يعني أنه لا أحد يستطيع أن يلغي الآخر في الساحة الفلسطينية، وأن المعادلة الصفرية مستحيلة الوجود في علاقاتنا الوطنية.

وأضاف: "يجب أن تبنى هذه العلاقة على الشراكة السياسية الحقيقية (القيادية والميدانية) واحترام الآخر الوطني، والتنافس الخر الشريف على خدمة أبناء شعبنا وقضايانا العادلة مع ضرورة نبذ مظاهر الكراهية الفصائلية، والفرقة النكدة، وإغلاق الباب أمام مثيري الفتن من أصحاب الأجندة المشبوه والمضادة لكل ما هو وطني".

وأوضح أن الدعاية الانتخابية لكافة الأطراف كان التركيز فيها واضحا على إبراز دور كل فصيل في دوره ومشاركته في الحالة الفلسطينية المقاومة والشهداء والأسرى، مع غياب كامل عن الحديث عن المفاوضات السلمية وحل الدولتين والرباعية".

وأشار إلى أن البرنامج السياسي التفاوضي والقائم على الاعتراف بدولة الاحتلال والتنسيق الأمني معها، قد سقط كليا من وعي ومواقف الطلبة، والمعبرة بالضرورة عن الموقف الشعبي العام، متابعا: "حتى من دعاية الكتلة التي تتبع حركة فتح والسلطة والتي باتت تتنصل وتخجل من طرحها".

وأوضح أبو كويك أن التحريض الأرعن والمستند على الكذب والتلفيق واختلاق الأحداث والمواقف والبناء عليها، لا يفيد مختلقيها شيئا، لأن شعبنا ممثلا بالقطاع الطلابي الواعي والمثقف، لا تنطلي عليه أساليب الغش والخداع والكذب والتلفيق الممنهج.

وثمن أبو كويك الدعوات التي طالبت بإجراء انتخابات ديمقراطية في كافة نقاباتنا المهنية ومؤسساتنا في الضفة وغزة وإزالة كافة الموانع والعوائق التي تعيق ذلك.

المصدر / فلسطين أون لاين