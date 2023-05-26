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تعرف إلى السبب.. الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على رئيس "فاغنر"

26 مايو 2023 . الساعة 19:16 بتوقيت القدس
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الخزانة الأمريكية

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات مالية على إيفان ماسلوف، رئيس مجموعة واغنر العسكرية الخاصة في مالي، في إطار ردها على توسع المجموعة في إفريقيا.

وقالت الوزارة في بيان إن فاغنر تحاول إخفاء جهودها للحصول على معدات عسكرية لاستخدامها في أوكرانيا من خلال مالي والدول الأخرى التي لها موطئ قدم فيها”.

وأضافت أن الولايات المتحدة تعارض جهود أي دولة لمساعدة روسيا من خلال مجموعة فاغنر.

وأشارت إلى أن فاغنر تدخلت وزعزعت استقرار البلدان في إفريقيا، وارتكبت انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان واستولت على الموارد الطبيعية.

وتتصدر فاغنر مشهد المعارك في أوكرانيا، خاصة بعد إعلانها عن تحريرها مدينة باخموت الاستراتيجية بعد 222 يوماً من القتال ضد الجيش الاوكراني وسقوط عشرات آلاف القتلى.

يشار إلى أن الغرب بقيادة الولايات المتحدة فرض منذ غزو روسيا لأوكرانيا في 24 شباط (فبراير) 2022 عقوبات كبيرة على موسكو، طالت عدة قطاعات أبرزها النفط والطاقة.

اقرأ أيضا: بدء انسحاب قوات "فاغنر" من باخموت الأوكرانية

 

المصدر / وكالات
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