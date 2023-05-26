حماس: تنعى الشهيد قيسية وتؤكد أنّ شعبنا سيواصل طريق المقاومة

نعت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الجمعة، إلى جماهير شعبنا الفلسطيني الشهيد علاء خليل قيسية (28 عامًا) من بلدة الظاهرية.

وارتقى قيسية، برصاص مستوطن إسرائيلي، بعد محاولته تنفيذ عملية طعن داخل مستوطنة "تانا عومريم" جنوبي مدينة الخليل المحتلة.

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وأكدت الحركة أن جرائم الاحتلال المتصاعدة لن تزيد شعبنا إلا إصرارًا على التخلص من الاحتلال، ومواصلة طريق المقاومة والثورة حتى تحرير أرضنا ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية وفي القلب منها المسجد الأقصى المبارك.

المصدر / فلسطين أون لاين