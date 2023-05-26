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ما السبب؟ نصف الألمان يخشون الفقر!

ما السبب؟ نصف الألمان يخشون الفقر!

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ما السبب؟ نصف الألمان يخشون الفقر!

26 مايو 2023 . الساعة 16:59 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أظهر استطلاع حديث للرأي أجراه معهد "يوغوف" لقياس مؤشرات الرأي، أن نصف الأشخاص بألمانيا تقريبًا يخافون من الفقر لدى تقدمهم في السن.

وجاء في الاستطلاع الذي تم بتكليف من شركة الخدمات المالية "سويس لايف" وتم نشر نتائجه، اليوم الخميس، أن 49% من الرجال الذين شملهم الاستطلاع يخافون من ذلك، وزادت النسبة بين النساء ووصلت إلى 56%.

وفي الوقت ذاته أظهر الاستطلاع أن 34% من النساء و30% من الرجال لا يدخرون أية أموال لتوفير الرعاية الخاصة لهم عند التقدم في السن.

وقال مدير مجموعة سويس لايف بألمانيا، يورج أرنولد، إنه يرى أن السبب وراء هذا التباين بين نسب النساء والرجال في نتائج الاستطلاع يرجع إلى أن الرجال يربحون أكثر.

وتابع "يعاني النساء من التهميش بشكل مزدوج بسبب استمرار وجود فروق في الدخل بين الجنسين، حيث ينعكس ذلك أيضًا في تراجع ​​استحقاقات المعاش التقاعدي في المتوسط".

وأجرى معهد "يوغوف" الاستطلاع في الفترة بين 28 أبريل/ نيسان الماضي والأول من مايو/ أيار الجاري، وشمل 2089 شخصًا تزيد أعمارهم على 18 عامًا.

المصدر / وكالات
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#تقدم العمر #ألمانيا تخشى الفقر

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