خلال أسبوع.. 3 شهداء وإصابة 12 إسرائيليًا في 185 عملًا مقاومًا بالضفة الغربية

تواصلت أعمال المقاومة في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال الأسبوع الماضي، وأسفرت عن إصابة 12 مستوطناً وجندياً، بينما استشهد 3 مواطنين.

وخلال الفترة الممتدة ما بين بين 19-05-2023 حتى 25-05-2023، وثق مركز المعلومات الفلسطيني “معطي” 185 أعمال مقاومة، بينها 24 عملية إطلاق نار، ومحاولة دهس واحدة.

وأحرق الشباب الثائر منشأة عسكرية للاحتلال، إلى جانب تحطيم 7 مركبات ومعدات عسكرية إسرائيلية في أنحاء متفرقة بالضفة الغربية.

وألقى الشبان زجاجات حارقة ومفرقعات نارية في 9 مواقع، وتصدوا للمستوطنين في 15 منطقة بالضفة الغربية.

كذلك فجر مقاومون 7 عبوات محلية الصنع في قوات الاحتلال، بينما اندلعت 67 مواجهة بين الشبان وقوات الاحتلال، تخللها 50 عملية إلقاء حجارة.

والشهداء الذين ارتقوا خلال الأسبوع الماضي في الضفة الغربية هم: محمد بلال أبو زيتون، وفتحي رزق، وعبد الله أبو حمدان من خيم بلاطة بنابلس.

المصدر / فلسطين أون لاين